» فيديو مروع.. إخراج جثة سيدة من بطن تمساح

16 يونيو 2020 - 01:24 م

في واقعة مروعة بإندونيسيا، تمكن الأهالي هناك من إخراج سيدة من بطن تمساح قام بابتلاعها.

وانتشر مقطع فيديو يوثق لإخراج امرأة من داخل تمساح بطول 6 متر بعد أن انقض عليها وابتلعها ، في نهر بمدينة تاركان في مقاطعة كالمنتان الشمالية، بإندونسيا.

وكانت السيدة تقوم بصيد الأسماك، حيث تمكن التمساح من ابتلاعها، وتقطيع أعضائها.

وبعد محاولات بحث من قبل الشرطة وجدوا التمساح كامنا في منطقة قريبة على ضفاف النهر، حيث قاموا بإطلاق النار عليه وتم سحبه وهو لا يزال حيّا، وبالتعاون مع الأهالي تم وضع التمساح على ظهره والسيطرة عليه.

ويظهر الفيديو كيف قامت الشرطة ورجال وكالة الإنقاذ والسكان بفتح بطن التمساح.

وتم العثور على أطراف من جسد الضحية، وبعدها عثروا على رأسها وجزء آخر من جسدها على ضفاف النهر، حيث تم تسليم أجزاء من جثتها إلى عائلتها في تاراكان من أجل مراسم دفنها.



