نسرين طافش تثير ضجة على مواقع التواصل بصور جديدة

متابعات- أمينة عبد العال
شاركت الفنانة السورية نسرين طافش متابعيها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بمجموعة من الصور الجديدة لها من الحجر المنزلي .
وتظهر نسرين خلال الصور وهي تستعرض رشاقتها أثناء ممارستها لرياضة "اليوجا" وعلقت علي الصورة قائلة: "لا يتعلق الأمر بأن تكون جيدا في شيء ما.. ولكن يتعلق بأن تكون جيدا مع نفسك.. اليوجا وقتي".
ولاقت الصورة استحسانا من المتابعين وعلق البعض قائلا : "صورة جريئة وحلوة يا نجمة" .
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