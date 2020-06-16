  • الثلاثاء 16 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر03:15 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
حساب تاريخ آل سعود لأكاديمي كويتي :أنت جاهل برتبة دكتور

حساب تاريخ آل سعود لأكاديمي كويتي :أنت جاهل برتبة دكتور

الرئيس السيسي

إعلامي : واجب علينا نعمل مدينة تحمل اسم "السيسى"

قبل الاجتماع الحاسم.. بيان إثيوبي حول سد النهضة

قبل الاجتماع الحاسم.. بيان إثيوبي حول سد النهضة

كورونا

دراسة صادمة: كورونا يصيب الدماغ ويتكاثر عشرة أضعاف في 3 أيام

منصات صواريخ

إسرائيل تزود عدد الرؤوس النووية التي بحوزتها إلى 90 رأسا

الإفتاء: يجوز للأطباء الصلاة بدون وضوء ولا تيمم

الإفتاء: يجوز للأطباء الصلاة بدون وضوء ولا تيمم

أشرف السعد: قررت العودة فورا لمصر.. بدل دفني في تلاجة

أشرف السعد: قررت العودة فورا لمصر.. بدل دفني في تلاجة

مستشار بن زايد :هؤلاء الأشخاص أججّوا الخلاف الخليجي

مستشار بن زايد :هؤلاء الأشخاص أججّوا الخلاف الخليجي

البورصة

9 مليارات جنيه أرباح البورصة في بداية تعاملات اليوم

ترجمة " الاختيار" إلى الإنجليزية والفرنسية

ترجمة "الاختيار" إلى الإنجليزية والفرنسية

فيديو..

مفاجأة.. أعراض يسببها فيروس كورونا بعد الشفاء منه

الصفحة الأخيرة

ارشيفية
ارشيفية
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

الموجة الثانية لفيروس كورونا بدأت في الصين

#

اكتشاف أعراض جديدة يسببها "كورونا" للمتعافين

#

فرنسا.. وفيات كورونا ترتفع إلى 29 ألفا و470

#

مفاجأة في تحليل كورونا لـ"رجاء الجداوي" بعد حصولها على البلازما

فيروس كورونا

كوفيد 19

حرارة الجسم

قالت الدكتورة زهرة بافلوفا، أخصائية أمراض الغدد الصماء، إن بعض المرضى بعد شفائهم يعانون من الارتجاف كالذي يحصل عند ارتفاع درجة حرارة الجسم، ويعتقد المتعافي من الفيروس أنه أصيب مرة ثانية بالمرض، فيتناول الدواء من جديد.

وقالت "بافالوفا" في تصريحات نشرها موقع روسيا اليوم: "بما أن نتيجة الاختبار سلبية ولا وجود للفيروس في أجسامهم، فقد توصل الخبراء إلى استنتاج مفاده، أن سبب الارتجاف ناتج عن إصابة مركز التنظيم الحراري في الجهاز العصبي المركزي".

وأضافت أخصائية أمراض الغدد الصماء: "وبالنظر لقلة المعلومات بهذا الشأن، يصبح من الصعب معرفة هل هذه الإصابة دائمة أم مؤقتة"، لذلك تنصح الخبيرة بشرب الشاي الدافئ أو مغلي الثمار، ولكن تمنع منعا باتا شرب المشروبات الكحولية.

وأوضحت "بافالوفا"، أن مضاعفات "كوفيد-19" يمكن أن تكون التهاب الغشاء البريتوني وخطر الجلطة الدماغية، كما أن الفيروس يهاجم القلب والدماغ والأمعاء والأوعية الدموية، ويسبب عند الأطفال متلازمة كواساكي. وتشير بعض المعلومات إلى أنه يمكن أن يحصل هذا لدى المرضى البالغين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الكنيسة ورزاليوسف

محمود سلطان

حرب يونيو والملك حسين

فراج إسماعيل

(طموحي وذاتي)..وسيمفونية الخداع العام.

د. هشام الحمامي

غضب قيصر

خضر خضور

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» السعودية.. إصابة 15مواطنا بكورونا في مناسبة عائلية
» القباج: أصحاب المعاشات " اهتمام الرئيس الأول"
» بعد عودة النشاط التجاري.. الثعابين احتلت المتاجر بدولة أوربية
» مفاجأة.. أعراض يسببها فيروس كورونا بعد الشفاء منه
» فيديو مروع.. إخراج جثة سيدة من بطن تمساح
» هزت دولة إسلامية.. هربت مع عشيقها بعد الزفاف بيومين
» الموت يفجع البرلمانية المسلمة الأمريكية "إلهان عمر"
» السكة الحديد توفر كمامات بأسعار رمزية في شبابيك التذاكر
» قتلى وجرحى في اشتباكات عنيفة على حدود الصين والهند
» نقابة الفلاحين تزف بشرى سارة بشأن أسعار اللحوم
» الكويت: مغادرة 1160 مواطنا مصريا البلاد عبر 8 رحلات جوية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:39 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية