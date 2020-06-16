» بعد عودة النشاط التجاري.. الثعابين احتلت المتاجر بدولة أوربية

16 يونيو 2020 - 02:28 م

تفاجأ العديد من أصحاب المتاجر ببريطانيا، بعد عودة النشاط الطبيعي المحلات التجارية بوجود عدد من الثعابين شديدة السمية.

وتحولت فرحة المواطنين بعودة المحلات،إلى رعب، حيث فوجئوا بوجود بعض الثعابين شديدة الخطورة.

وكان متجر ملابس شهير قد شهد ظهور 3 ثعابين شديدة السمية ، حيث تم إبلاغ الشرطة التي حضرت لتقوم بعملية المسح وسط مخاوف كبيرة من المستهلكين .

يذكر أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بريطانيا وصل اليوم الثلاثاء إلى 298 ألفا و315 حالة.

بينما وصل عدد الوفيات المرتبطة بالإصابة بالفيروس إلى 41821 حالة، وتعافى 1284 شخصا من المصابين حتى الآن، ومر نحو 19 أسبوعا منذ تسجيل بريطانيا أول حالة إصابة بالفيروس، وذلك وفق وسائل إعلام بريطانية.