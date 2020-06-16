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ضبط 10 أفدنة "بانجو" في البحيرة

قضايا وحوادث

ارشيفية
ارشيفية
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متابعات- أمينة عبد العال

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ضبط 10 فتيات و6 شباب متلبسين بممارسة الرزيلة في النزهة

البحيرة

بانجو

النوبارية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من القبض على اثنين من العناصر الإجرامية أحدهما مسجل، ومقيمان بمحافظة البحيرة لقيامهما بزراعة وترويج نبات "البانجو" من إحدى المزارع الكائنة بدائرة قسم شرطة النوبارية بمديرية أمن البحيرة.

وكانت معلومات وصلت إلى الأمن بقيام المتهمين بممارسة نشاط غير مشروع وتم استهدافهما وضبط أحداهما بالمزرعة المشار إليها والمزروعة بنبات "البانجو" على مساحة 10 أفدنة ومبلغ مالي وسيارة و2 هاتف محمول وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع المتهم الثاني، حسبما نشرت "الوفد".

وتم ضبط المتهم الثاني الذي اعترف بالجريمة وجار التحقيق معهما واتخاذ الإجراءات القانونية.


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