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السعودية.. إصابة 15مواطنا بكورونا في مناسبة عائلية

عرب وعالم

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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وكالات- الدويني فولي

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السعودية

اصابة

فيروس كورونا

مناسبة عائلية

تسببت مناسبة عائلية في منطقة نجران، في المملكة العربية السعودية، بإصابة ما لا يقل عن 15 مواطنا ومواطنة بفيروس ”كورونا“ المستجد، حيث أصيب 5 أشقاء وشقيقتهم، حالة أحدهم حرجة ويرقد في العناية المركزة، فيما أصيبت زوجة أحدهم وأبناؤه الثلاثة وعمهم و4 من أبناء عمومتهم بالفيروس، بينما لم تظهر بعد نتائج تحاليل المخالطين لهم.
ومن المرجح وصول عدد المخالطين إلى 50 شخصا على الأقل، بخلاف زملاء البعض منهم في العمل.

ووفق صحيفة ”الوطن“ المحلية، فإن أفراد عائلة اجتمعوا مع بعضهم البعض في مناسبة عائلية في إحدى الاستراحات، وكان أحدهم مصابا بـ“كورونا“ دون علمه، حيث لم تظهر عليه الأعراض؛ ما تسبب بنقل العدوى لآخرين

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