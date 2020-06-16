» السعودية.. إصابة 15مواطنا بكورونا في مناسبة عائلية

16 يونيو 2020 - 02:36 م

تسببت مناسبة عائلية في منطقة نجران، في المملكة العربية السعودية، بإصابة ما لا يقل عن 15 مواطنا ومواطنة بفيروس ”كورونا“ المستجد، حيث أصيب 5 أشقاء وشقيقتهم، حالة أحدهم حرجة ويرقد في العناية المركزة، فيما أصيبت زوجة أحدهم وأبناؤه الثلاثة وعمهم و4 من أبناء عمومتهم بالفيروس، بينما لم تظهر بعد نتائج تحاليل المخالطين لهم.





ومن المرجح وصول عدد المخالطين إلى 50 شخصا على الأقل، بخلاف زملاء البعض منهم في العمل.



