تعافي عدد كبير من مصابي كورونا بالشرقية وخروجهم من العزل

أعلنت مديرية الصحة بالشرقية، اليوم الثلاثاء، عن خروج 62 حالة شفاء جديدة من مستشفيات العزل؛ وذلك بعد تعافيهم من الإصابة بفيروس "كورونا" المُستجد.

وأكدت المديرية في بيانها، خروج 10 حالات من مستشفى "منيا القمح" المركزي، و15 حالة من مستشفى "السعديين" المركزي، و5 حالات بمستشفى العزل "النموذجي" بمدينة فاقوس، و15 حالة بمستشفى "أبو حماد" المركزي، و6 حالات بمستشفى "بلبيس" المركزي، و11 حالة بمستشفى "الإبراهيمية" المركزي.

وشدد هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على أن جميع الحالات تحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلى سلبية، وذلك بعد إجراء المسحة الثالثة لهم وخضوعهم لبروتوكولات العلاج المُقررة من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن حالات التعافي بكافة مستشفيات العزل بلغت حتى الآن 762 حالة