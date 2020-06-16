  • الثلاثاء 16 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر04:55 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الطبيب محمد حشاد

وفاة طبيب بالقليوبية متأثرًا بكورونا تاركًا رسالة مؤثرة

لحظة الهجوم الدموي على ابنة أخت «مايكل جاكسون»

فيديو.. لحظة الهجوم الدموي على ابنة أخت «مايكل جاكسون»

كورونا

"أكسفورد" تعلن عن أول تجربة سريرية ناجحة لعلاج كورونا

سارة حجازي

بعد انتحار سارة حجازي... بيان من الإفتاء عن الشذوذ الجنسي

الصحة السعودية- كورونا

السعودية تسجل 4267 إصابة جديدة بكورونا

عارضة الازياء الكويتية

صور صادمة..كويتية شهيرة في أحضان فنان أمريكي شبه عارية

حساب تاريخ آل سعود لأكاديمي كويتي :أنت جاهل برتبة دكتور

حساب تاريخ آل سعود لأكاديمي كويتي :أنت جاهل برتبة دكتور

الرئيس السيسي

إعلامي : واجب علينا نعمل مدينة تحمل اسم "السيسى"

قبل الاجتماع الحاسم.. بيان إثيوبي حول سد النهضة

قبل الاجتماع الحاسم.. بيان إثيوبي حول سد النهضة

كورونا

دراسة صادمة: كورونا يصيب الدماغ ويتكاثر عشرة أضعاف في 3 أيام

تعافي عدد كبير من مصابي كورونا بالشرقية وخروجهم من العزل

آخر الأخبار

كورونا
كورونا
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

الصحة: ارتفاع عدد حالات الشفاء من مصابي "كورونا" إلى 11 ألف

#

شفاء 9 مصابين ببني سويف من كورونا وخروجهم من العزل

#

أشعة الشمس تغري البريطانيين للتحرر من أسر كورونا

#

متحدث "الصحة" يكشف موقف مصر في وباء كورونا

القليوبية

الشرقية

شفاء

اخبار الشرقية

الشرقية اليوم

أعلنت مديرية الصحة بالشرقية، اليوم الثلاثاء، عن خروج 62 حالة شفاء جديدة من مستشفيات العزل؛ وذلك بعد تعافيهم من الإصابة بفيروس "كورونا" المُستجد.

وأكدت المديرية في بيانها، خروج 10 حالات من مستشفى "منيا القمح" المركزي، و15 حالة من مستشفى "السعديين" المركزي، و5 حالات بمستشفى العزل "النموذجي" بمدينة فاقوس، و15 حالة بمستشفى "أبو حماد" المركزي، و6 حالات بمستشفى "بلبيس" المركزي، و11 حالة بمستشفى "الإبراهيمية" المركزي.

وشدد هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على أن جميع الحالات تحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلى سلبية، وذلك بعد إجراء المسحة الثالثة لهم وخضوعهم لبروتوكولات العلاج المُقررة من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن حالات التعافي بكافة مستشفيات العزل بلغت حتى الآن 762 حالة


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الكنيسة ورزاليوسف

محمود سلطان

حرب يونيو والملك حسين

فراج إسماعيل

(طموحي وذاتي)..وسيمفونية الخداع العام.

د. هشام الحمامي

غضب قيصر

خضر خضور

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الكويت تسجل رقمًا قياسيًا في حالات الشفاء من كورونا
» السعودية.. إصابة 15مواطنا بكورونا في مناسبة عائلية
» القباج: أصحاب المعاشات " اهتمام الرئيس الأول"
» بعد عودة النشاط التجاري.. الثعابين احتلت المتاجر بدولة أوربية
» مفاجأة.. أعراض يسببها فيروس كورونا بعد الشفاء منه
» فيديو مروع.. إخراج جثة سيدة من بطن تمساح
» هزت دولة إسلامية.. هربت مع عشيقها بعد الزفاف بيومين
» الموت يفجع البرلمانية المسلمة الأمريكية "إلهان عمر"
» السكة الحديد توفر كمامات بأسعار رمزية في شبابيك التذاكر
» قتلى وجرحى في اشتباكات عنيفة على حدود الصين والهند
» نقابة الفلاحين تزف بشرى سارة بشأن أسعار اللحوم

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:06 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية