  • الثلاثاء 16 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر06:37 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
نوال الكويتية

فنانة شهيرة تنشر صورة تثير غضب المسيحيين

مصريين بليبيا يتم تعذيبهم

"الأمم المتحدة" تعلق على فيديو تعذيب مصريين في ليبيا

خالد الراشد

بعد 15 عامًا.. الإفراج عن الداعية السعودي خالد الراشد

بريطانيا تتوصل لعلاج لمرضى كورونا

بشرى سارة.. بريطانيا تتوصل لعلاج لمرضى كورونا

الأمير محمد بن سلمان والمغامسي

"المغامسي" يغرد عن ضرورة جمع شمل أبناء الوطن

الطبيب محمد حشاد

وفاة طبيب بالقليوبية متأثرًا بكورونا تاركًا رسالة مؤثرة

لحظة الهجوم الدموي على ابنة أخت «مايكل جاكسون»

فيديو.. لحظة الهجوم الدموي على ابنة أخت «مايكل جاكسون»

سارة حجازي

بعد انتحار سارة حجازي... بيان من الإفتاء عن الشذوذ الجنسي

مصريين في الكويت

الكويت تسجل رقمًا قياسيًا في حالات الشفاء من كورونا

الصحة السعودية- كورونا

السعودية تسجل 4267 إصابة جديدة بكورونا

بشرى سارة.. بريطانيا تتوصل لعلاج لمرضى كورونا

آخر الأخبار

بريطانيا تتوصل لعلاج لمرضى كورونا
بريطانيا تتوصل لعلاج لمرضى كورونا
Advertisements

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

بشرى سارة من إيطاليا بشأن كورونا

#

بريطانيا تستقبل بشرى سارة بشأن فيروس كورونا

#

كورونا.. بشرى سارة من إسبانيا

#

بشرى سارة للمتعافين من كورونا

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، الثلاثاء، أن بلاده ستبدأ فورًا وصف منشّط "ديكساميثازون" لمرضى كوفيد-19، بعدما أظهر اختبار أنه أنقذ حياة ثلث المرضى الذين يعانون من الأعراض الأكثر خطورة.
وقال هانكوك إن بريطانيا بدأت بتخزين العقار المتاح بشكل واسع منذ ظهرت أولى المؤشرات الى فاعليته قبل ثلاثة أشهر.

وأضاف: "نظرًا إلى أننا لاحظنا أولى المؤشرات الى إمكانات ديكساميثازون، نخزنّه منذ مارس". 

وتابع: "بات لدينا الآن 200 ألف جرعة جاهزة للاستخدام ونعمل مع هيئة الخدمات الصحية الوطنية ليشمل العلاج المعتاد لكوفيد-19 ديكساميثازون اعتبارًا من بعد ظهر اليوم".

وقاد البحث الذي نشر الثلاثاء فريق من جامعة أوكسفورد تموّله الحكومة البريطانية بشكل جزئي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الكنيسة ورزاليوسف

محمود سلطان

حرب يونيو والملك حسين

فراج إسماعيل

(طموحي وذاتي)..وسيمفونية الخداع العام.

د. هشام الحمامي

غضب قيصر

خضر خضور

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» اغتصب فتاة أكثر من مائة مرة.. والسجن 3300 عام في انتظاره
» الصين تعاود إغلاق جميع المدارس في بكين بسبب كورونا
» حادث مأساوي.. سياسي ألماني يموت بسبب البرق خلال حفل شواء
» هجوم عنصري.. امرأة بيضاء تحطيم سيارة جارتها: عودي إلى بلدك
» الكويت تسجل رقمًا قياسيًا في حالات الشفاء من كورونا
» السعودية.. إصابة 15مواطنا بكورونا في مناسبة عائلية
» القباج: أصحاب المعاشات " اهتمام الرئيس الأول"
» بعد عودة النشاط التجاري.. الثعابين احتلت المتاجر بدولة أوربية
» مفاجأة.. أعراض يسببها فيروس كورونا بعد الشفاء منه
» فيديو مروع.. إخراج جثة سيدة من بطن تمساح
» هزت دولة إسلامية.. هربت مع عشيقها بعد الزفاف بيومين

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:06 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية