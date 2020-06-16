بعد 15 عامًا.. الإفراج عن الداعية السعودي خالد الراشد

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السعودية

الافراج

داعية

خالد الراشد

أكد نجل الداعية السعودي الشيخ خالد الراشد، أن والده نقل إلى الجناح التأهيلي في سجن الدمام بالسعودية، وأنه سيتم تحويله للاستراحة، وسيتم الإفراج عنه خلال ساعات.

جاء ذلك في تغريدة له عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، مشيرًا إلى أن الفرحة ستدخل المنزل بعد سنوات.

وكانت (هيئة التميز) في المملكة السعودية قد صادقت على حكم بسجن الشيخ مدة خمسة عشر سنة حيث تم اعتقاله قبل عام 2005، وبعد فترة تمت محاكمته وصدر بحقه حكم مبدئي يقضي بسجنه خمس سنوات. 

وكانت هناك محاولات لاستئناف الحكم من قبل عائلة الشيخ، لكن هيئة التمييز أيدت الحكم الصادر، الأمر الذي أغضب الشيخ خالد الراشد ودخل في نقاش حاد مع القاضي والذي أصدر قراراً بمضاعفة مدة سجنه إلى خمسة عشر سنة.

خالد الراشد من مواليد (1970م) الموافق (1390هـ) وهو داعية إسلامي سعودي، سلفي، طالب بإلغاء سفارة الدنمارك احتجاجا على الرسوم المسيئة للنبي محمد. مما أدى لمحاكمته سنة 2005م بالسجن لمدة 15 سنة.


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