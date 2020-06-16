» حادث مأساوي.. سياسي ألماني يموت بسبب البرق خلال حفل شواء

16 يونيو 2020 - 05:41 م

توفي سياسي ألماني بعد أن ضربته صاعقة برق خلال تواجده في حفل شواء.





ولقي السياسي نيكو ك (44 عامًا)، الذي ينتمي إلى حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وعضو المجلس المحلي، مصرعه عندما هبت عاصفة قوية خلال تواجده في حديقة بقرية في ولاية سكسونيا.





وضربت العواصف الشديدة جميع أنحاء ألمانيا في عطلة نهاية الأسبوع، حيث وقعت 30 حادثة على الطرق في ولاية ويستفاليا، مما أدى إلى إصابة 13 شخصًا.





وذكرت وسائل إعلام محلية، أن مجموعة من الأصدقاء كانوا يقيمون حفل شواء عندما غادر "نيكو ك"، وكان يقف تحت خط كهربائي عالي الجهد عندما ضربته صاعقة برق.





وحاول أصدقاؤه إنقاذه لكنه توفي في مكان الحادث. وقال المتحدث باسم الشرطة رالف كارلستدت: "حاولوا إعادة إنعاشه، لكن لم ينجح".

وبدأت الشرطة المحلية تحقيقًا في الحادث الغريب.





وهناك 24 ألف شخص يموتون بسبب التعرض للبرق. وتشمل الآثار الصحية الفورية، السكتة القلبية والجهاز التنفسي، وعادة ما يتم حلها بسرعة كبيرة. وقد تؤدي في بعض الحالات إلى الإصابة بالحروق.





وما يقرب من 75 في المائة من الأشخاص الذين نجوا من التعرض للبرق سيعانون من مشاكل صحية مثل إعتام عدسة العين وفقدان السمع.





وتعد هذه الظاهرة أكثر شيوعًا في المناطق الجبلية، حيث الكثير من الرطوبة في الهواء، كما هو الحال في وسط أفريقيا.



