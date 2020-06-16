وفاة الفنان حسن علواني متأثرًا بإصابته بكورونا

16 يونيو 2020 - 06:09 م

رحل عن عالمنا أمس الإثنين، الفنان المسرحي اليمني الشهير حسن علوان، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت مواقع محلية يمنية عن مصادر قولها، أن الفنان حسن علوان المعروف بشخصية الشيخ طفاح، توفي فجرًا، في مركز العزل الصحي بمستشفى جبلة بمحافظة إب.

وأوضحت أن المتوفي أصيب بجلطة دماغية، تبعها إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليودي بحياته.

يعد الراحل من أبرز الممثلين المسرحيين، حيث ذاع صيته مؤخرًا عقب تجسيده شخصية الشيخ طفاح في مسلسل "همي همك" الرمضاني، كما أدى شخصية الشيخ مانع أبو الجمرة في المسلسل التاريخي الحضرمي "الجمرة".