16 يونيو 2020 - 06:31 م

اغتصب فتاة أكثر من مائة مرة.. والسجن 3300 عام في انتظاره





يواجه رجل من ولاية أوريجون الأمريكية، حكمًا بالسجن 3300 عام بتهمة اغتصاب فتاة أكثر من مائة مرة، منذ كانت في عمر 6 سنوات.





وأفادت وكالة أنباء "كومو"، أن ديفيد ماكوتشون (39 عامًا) من كوتون جروف، اعتقل الأسبوع الماضي في 70 اتهامًا بالاغتصاب، و 40 اتهامًا باللواط، و110 اتهامات بسوء معاملة جنائية ناجمة عن الجرائم الفاسدة.





وبدأت شرطة المحلية، التحقيق مع ماكوتشون في 26 مايو الماضي.





واعترفت ماكوتشون خلال التحقيقات تهمة الاعتداء الجنسي على الفتاة، وذلك على مدى عدة سنوات.





وبحسب وكالة أنباء كومو، فإنه بموجب قانون الولاية يواجه ماكوتشيون عقوبة السجن 1750 سنة خلف القضبان إذا أدين بجميع 70 تهمة بالاغتصاب من الدرجة الأولى.





كما يواجه السجن إلى ما يصل إلى 1000 عام في اتهامات اللواط، فضلاً عن 550 سنة سجنًا بتهمة سوء المعاملة، ليصل مجموعة العقوبة إلى 3300 عام.



