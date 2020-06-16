بريطانيا تمنح الضوء الأخضر لأول عقار يقضي على كورونا

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، المصادقة على استخدام دواء "ديكساميثازون" لعلاج المصابين بفيروس كورونا، قائلة إنه "أول عقار في العالم ثبت أنه يخفض خطر الوفاة جراء المرض".

وقالت وزارة الصحة البريطانية، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، بعد ساعات من إعلان علماء جامعة أوكسفورد نجاح اختبارات "ديكساميثازون": "صادقت الحكومة على استخدام هيئة الصحة الوطنية أول دواء في العالم ضد فيروس كورونا المستجد ثبت أنه قادر على خفض خطر الوفاة".

وأضافت الوزارة: "أظهرت اختبارات هذا الدواء، التي مولتها الحكومة، أنه يخفض بشكل ملموس خطر الوفاة بين المصابين الذين يحتاجون إلى علاج بالأوكسيجين. تفعل الحكومة كل شيء ممكن لكي يصبح هذا الدواء فورا متاحا لكل مؤسسات هيئة الصحة الوطنية وفي كل أنحاء بريطانيا".

وأشارت الوزارة إلى أن الاحتياطات الموجودة حاليا لـ"ديكساميثازون" في المملكة المتحدة كافية لعلاج أكثر من 200 ألف شخص، علما أن سعر علبة واحد لهذا الدواء لا تتجاوز 5 جنيهات إسترلينية.

واعتبر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء، أن نتاج اختبارات هذا الدواء تمثل "أكبر طفرة تم تحقيقها حتى الآن" في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.