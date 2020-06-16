» بعد دفاعه عنهم.. "ترامب" يمنع الشرطة من "الخنق"

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أمرا تنفيذيا يهدف إلى إصلاح الشرطة.

جاء ذلك في نهاية مؤتمر صحفي له تحدث خلاله عن أهمية استعادة الأمن في الولايات المتحدة، ودافع خلاله عن قوات الشرطة.

ويمنع الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب اليوم، استخدام الشرطة لأسلوب الخنق إلا في حالات تعرضهم للخطر.

وأكد ترامب، خلال المؤتمر الصحفي، أن الأمر التنفيذي يهدف إلى تعزيز المعايير والقواعد في الشرطة لتكون ذات مواصفات عالية.

كما أكد أن الأمرا التنفيذي سيشجع الشرطة على خدمة المجتمع، مضيفا أنه يجب استعادة النظام في كافة الولايات.

وقال مصدر مطلع لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إنه من المتوقع أن ينشئ الأمر التنفيذي نظاما وطنيا لإصدار الشهادات لوكالات إنفاذ القانون وقاعدة بيانات لتتبع الاستخدامات المفرطة للقوة بشكل أفضل من قبل ضباط الشرطة على الصعيد الوطني.

وفقا للشبكة الإخبارية، تضمنت الأحكام الرئيسية في المسودة الحالية للأمر التنفيذي توجيهات متواضعة مع دعم واسع النطاق يهدف إلى تشجيع معايير أعلى بين أقسام الشرطة مع ترك احتمال إصلاح الشرطة الأكثر أهمية للكونغرس.