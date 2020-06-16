  • الثلاثاء 16 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر08:20 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الصين تعيش رعب كورونا مجددًا بسببب سلالة شديدة العدوى

الصين تعيش رعب كورونا مجددًا بسببب سلالة شديدة العدوى

الملك سلمان

الملك سلمان يجتمع بالوزراء ويرفض "التصعيد الخطير"

التأمين الصحي

بيان من التأمين الصحي بشأن "منع الإجازات المرضية"

نوال الكويتية

فنانة شهيرة تنشر صورة تثير غضب المسيحيين

مصريين بليبيا يتم تعذيبهم

"الأمم المتحدة" تعلق على فيديو تعذيب مصريين في ليبيا

خالد الراشد

بعد 15 عامًا.. الإفراج عن الداعية السعودي خالد الراشد

بريطانيا تتوصل لعلاج لمرضى كورونا

بشرى سارة.. بريطانيا تتوصل لعلاج لمرضى كورونا

الأمير محمد بن سلمان والمغامسي

"المغامسي" يغرد عن ضرورة جمع شمل أبناء الوطن

الطبيب محمد حشاد

وفاة طبيب بالقليوبية متأثرًا بكورونا تاركًا رسالة مؤثرة

لحظة الهجوم الدموي على ابنة أخت «مايكل جاكسون»

فيديو.. لحظة الهجوم الدموي على ابنة أخت «مايكل جاكسون»

الملك سلمان يجتمع بالوزراء ويرفض "التصعيد الخطير"

عرب وعالم

الملك سلمان
الملك سلمان
Advertisements

محمد فضل

السعودية

الملك سلمان

أمر ملكى

تصعيد خطير

شدد مجلس الوزراء السعودي على ما أكدته المملكة خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشأن تهديد حكومة الاحتلال الإسرائيلية بضم أراض فلسطينية.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، أكد المجلس في جلسته التي انعقدت، اليوم الثلاثاء، ضرورة تطبيق القرارات الدولية، لافتا إلى أن إعلان الاحتلال الإسرائيلي ضم أراض فلسطينية يعد اعتداء سافرا على قرارات الشرعية الدولية، وتصعيدا خطيرا يهدد فرص استئناف عملية السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدد المجلس المطالبة بأهمية اتخاذ موقف إسلامي موحد تجاه خطط وإجراءات "العدوان الإسرائيلي"، والتحرك بفاعلية لاتخاذ موقف دولي جاد وواضح، يلزم إسرائيل بإيقاف "مخططاتها العدوانية"، ويحترم سيادة دولة فلسطين، وسلامة أراضيها وأمن مواطنيها.

ومن المفترض أن تقدم الحكومة الإسرائيلية الجديدة، في 1 يوليو المقبل، استراتيجيتها لتطبيق خطة "صفقة القرن"، التي تشمل ضم غور الأردن، ومستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وسبق أن أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في خطاب أمام الكنيست، عقب موافقة البرلمان على حكومة الوحدة الجديدة بقيادته هو ومنافسه السابق بيني غانتس، المضي قدما في مخطط لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وتخطط إسرائيل لضم أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت.

ويعيش في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة أكثر من 600 ألف إسرائيلي، ويعتبر الفلسطينيون والمجتمع الدولي المستوطنات غير قانونية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الكنيسة ورزاليوسف

محمود سلطان

حرب يونيو والملك حسين

فراج إسماعيل

(طموحي وذاتي)..وسيمفونية الخداع العام.

د. هشام الحمامي

غضب قيصر

خضر خضور

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» صورها عارية .. فضيحة أخلاقية بين مسؤول ومستشارة تونسية
» ريال مدريد يعلن رسميًا الاستغناء عن نجم الفريق
» بعد دفاعه عنهم.. "ترامب" يمنع الشرطة من "الخنق"
» لماذا لا ترتدي لاعبات الجولف ملابس داخلية؟
» يقتل زوجته ويرمي بها في البحر من أجل مليون دولار
» اغتصب فتاة أكثر من مائة مرة.. والسجن 3300 عام في انتظاره
» الصين تعيش رعب كورونا مجددًا بسببب سلالة شديدة العدوى
» حادث مأساوي.. سياسي ألماني يموت بسبب البرق خلال حفل شواء
» هجوم عنصري.. امرأة بيضاء تحطيم سيارة جارتها: عودي إلى بلدك
» الكويت تسجل رقمًا قياسيًا في حالات الشفاء من كورونا
» السعودية.. إصابة 15مواطنا بكورونا في مناسبة عائلية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:36 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية