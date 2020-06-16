» صورها عارية .. فضيحة أخلاقية بين مسؤول ومستشارة تونسية

16 يونيو 2020 - 08:17 م

بدأت السلطات القضائية في تونس التحقيق في قضية اتهام رئيس أحد المجالس المحلية بالاعتداء الجنسي على زميلة له بالمجلس البلدي الذي يرأسه، في إحدى بلدات محافظة المهدية شرق البلاد.

وكشف المتحدث باسم محاكم محافظتي المنستير والمهدية فريد بن جحا، اليوم الثلاثاء، أن مستشارة بلدية في إحدى جهات محافظة المهدية الساحلية تقدمت منذ شهر أبريل الماضي بشكوى تفيد بتعرضها للاعتداء الجنسي من قبل رئيس مجلس محلي.

وأضاف بن جحا أن المستشارة تقدمت بدعوى قضائية بعد تلقيها رسائل مجهولة على تطبيق "واتساب"، تتضمن صورها وهي عارية في وضع غير لائق، مؤكدًا أن النيابة العمومية فتحت تحقيقاً للتثبت من مدى صحة الواقعة وتحديد المسؤوليات.

وأشار المتحدث إلى أنه تم إخضاع المشتكية للفحوصات الطبية التي ستثبت صحة تعرضها للاعتداء الجنسي من عدمها، إضافة إلى إخضاع الرسائل الواردة إليها والتي تحمل ابتزازًا لها للبحث والتمحيص في مصدرها.

وأكد أن نتائج الفحوصات الطبية لن يتم الإعلان عنها؛ ضمانا للسرية وحساسية صفة المشتكية والمشتكى عليه.