  • الثلاثاء 16 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر09:58 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أسامة أبوتريكة، شقيق محمد أبوتريكة

«أبوتريكة» يكشف عن تطورات إصابته بكورونا

وزيرة الصحة

بالأرقام.. الصحة تعلن إصابات ووفيات آخر 24 ساعة

تركي آل الشيخ

الأهلي يصدر بيانًا ناريًا بطله تركي آل الشيخ (مستندات)

زلزال

زلزال يضرب مصر والسعودية

الصين تعيش رعب كورونا مجددًا بسببب سلالة شديدة العدوى

الصين تعيش رعب كورونا مجددًا بسببب سلالة شديدة العدوى

الملك سلمان

الملك سلمان يجتمع بالوزراء ويرفض "التصعيد الخطير"

مصريين بليبيا يتم تعذيبهم

"الأمم المتحدة" تعلق على فيديو تعذيب مصريين في ليبيا

خالد الراشد

بعد 15 عامًا.. الإفراج عن الداعية السعودي خالد الراشد

الطبيب محمد حشاد

وفاة طبيب بالقليوبية متأثرًا بكورونا تاركًا رسالة مؤثرة

التأمين الصحي

بيان من التأمين الصحي بشأن "منع الإجازات المرضية"

883 جنيهًا.. ارتفاع كبير في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

مال وأعمال

الذهب
الذهب
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الاثنين

#

أسعار الذهب تواصل الارتفاع والجرام يقفز 5 جنيهات

#

الاقتصادية.. الذهب يواصل الارتفاع ونزيف الدولار يستمر

#

690 جنيهًا.. أسعار الذهب تستقر في ختام التعاملات

اقتصاد

أسعار الذهب

مال

تعاملات اليوم

الذهب بكام

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 16–6-2020، ارتفاعاَ بشكل ملحوظ خلال بداية التعاملات اليومية في سوق الصاغة بالسوق المحلية.

وجا ذلك بعد صعود سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية للمعادن بشكل كبيير صباح اليوم.

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن سعر الذهب محليا عيار 21 الأكثر شيوعًا ومبيعًا سجل ارتفاعا اليوم بنحو 5 جنيهات ليصل إلى نحو 777 جنيهًا للجرام، مقارنة بنحو 772 أمس، ليتخطي سعر الجرام 800 جنيه شامل المصنعية للمستهلك.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 777 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 883 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 671 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 6216 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1730 دولارًا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الكنيسة ورزاليوسف

محمود سلطان

حرب يونيو والملك حسين

فراج إسماعيل

(طموحي وذاتي)..وسيمفونية الخداع العام.

د. هشام الحمامي

غضب قيصر

خضر خضور

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» يعتدي بوحشية على امرأة وهي في طريقها إلى العمل
» "أبوتريكة" يفاجئ الجميع بـ"نيولوك" جديد: "آخر روشنة"
» يواجه السجن.. لاعب كرة يعترف بمعاشرة فتاة عمرها 14 عامًا
» «ديكساميثازون» سينقذ الأرواح في جميع أنحاء العالم
» إصابة فتاة و15 من أصدقائها بكورونا خلال الاحتفال بنهاية الحجر الصحي
» صورها عارية .. فضيحة أخلاقية بين مسؤول ومستشارة تونسية
» ريال مدريد يعلن رسميًا الاستغناء عن نجم الفريق
» بعد دفاعه عنهم.. "ترامب" يمنع الشرطة من "الخنق"
» حادث مأساوي.. سياسي ألماني يموت بسبب البرق خلال حفل شواء
» لماذا لا ترتدي لاعبات الجولف ملابس داخلية؟
» يقتل زوجته ويرمي بها في البحر من أجل مليون دولار

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:14 ص

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية