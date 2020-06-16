بالأرقام.. الصحة تعلن إصابات ووفيات آخر 24 ساعة

أعلنت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، عن تسجيل 1567 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى تسجيل 94 وفاة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقدته وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، لعرض تطورات الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بمصر.

وخلال كلمتها استعرضت وزيرة الصحة والسكان الوضع الوبائي لمصر، اليوم الثلاثاء، موضحةً أن إجمالي الإصابات وصل إلى 47856 إصابة، و1766 وفاة.

وأشارت الوزيرة، إلى خروج 401 من المتعافيين من الفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12730.

ولفتت إلى أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) بلغ 14144 حالة، من ضمنهم الـ 12730 متعافيًا.