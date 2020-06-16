«أبوتريكة» يكشف عن تطورات إصابته بكورونا

16 يونيو 2020 - 09:23 م

كشف أسامة أبوتريكة، شقيق محمد أبوتريكة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق لكرة القدم عن تعافيه من فيروس كورونا المستجد.





وكتب أسامة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات...نتائج التحاليل طلعت تمام التمام.. بشكركم كلكم بحبكم كلكم ألف شكر وحمد ليك يارب????????".





وكان قد تأكد إيجابية إصابة أسامة (47 عامًا) بالفيروس في مطلع يونيو الجاري، بعد مخالطته لزوج شقيقته الذي ظهرت عليه أعراض الإصابة وقتها.







وعلى الرغم من عدم ظهور أي أعراض على أسامة، إلا أنه بادر فور تأكد إصابة زوج شقيقته بإجراء المسحة التي جاءت نتيجتها إيجابية.



