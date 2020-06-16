» يعتدي بوحشية على امرأة وهي في طريقها إلى العمل

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لوك ويست
لوك ويست
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فتحي مجدي

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حُكم على بريطاني بالسجن لمدة 16 عامًا بتهمة اغتصاب امرأة بطريقة "وحشية" بينما كانت في طريقها إلى العمل في الصباح الباكر.
وأدين لوك ويست (29 عامًا)، من ساوثهامبتون في هامبشاير، جنوبي إنجلترا، بعد محاكمته أمام محكمة وينشستر بتهمة الاغتصاب والإيذاء الجسدي الخطير ضد المرأة في الهجوم "الحقير" الذي وقع في الحدائق السفلى في وسط مدينة بورنماوث.

وحكم عليه القاضي كيث كاتلر بالسجن لمدة 16 عامًا. وقال المدعي روبرت بريان للمحاكمة إن الضحية في الأربعينات من عمرها كانت تخشى أن تقتل خلال الهجوم بعد أن أمسك بها من الخلف ووضع يديها حول رقبتها، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميرور".

وقال إن شرطة دورست تلقت 999 مكالمة في الساعة 6.11 صباح يوم 13 نوفمبر تفيد أن الضحية "أصيبت بجروح بالغة". وأضاف: "إن الشخص الذي تعرض للهجوم كان عاريًا، وأصيب بجروح بالغة وشبه وعي، تعرضت لاعتداء جسدي واغتصبت".

وأوضح براين أن الضحية عانت من كدمات وجروح في وجهها، مع إصابات في فكها وجسر مكسور في العين. وتابع: "طوال الوقت، اعتقدت أنه يريد قتلها حيث كانت هناك أوقات لا تستطيع التنفس فيها".

وأشار إلى أن المسحات الحميمة المأخوذة من الضحية تطابق الحمض النووي الذي كان من المحتمل أن يأتي من الجاني مليار مرة من ذكر آخر.

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