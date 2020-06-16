تصل لـ 44 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة حارة غدًا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء، طقس شديد الحرارة نهارا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري، معتدل نهارا على السواحل الشمالية الغربية، والرياح نشطة، حار على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة، لطيف ليلا على كليهما .

ويكون الجو شديد الحرارة نهارا على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلا على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوبه .

ويكون هناك نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية كما تنشط على مناطق من شمال الصعيد تكون مثيرة للأتربة، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء .

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية .

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :





العظمى الصغرى

القاهرة 39 21

الإسكندرية 28 20

وادي النطرون 30 21

طنطا 35 21

شبين الكوم 39 21

دمنهور 30 20

بلطيم 33 21

مطروح 26 19

السلوم 27 19

سيوة 34 20

بورسعيد 35 22

دمياط 34 21

الزقازيق 37 21

المنصورة 35 20

الإسماعيلية 40 21

السويس 39 22

العريش 37 21

رفح 35 20

رأس سدر 38 23

نخل 38 20

نويبع 37 24

طابا 36 24

كاترين 32 18

الطور 35 25

شرم الشيخ 39 27

الغردقة 38 28

مرسى علم 38 27

الفيوم 40 21

بني سويف 40 21

المنيا 41 22

أسيوط 41 23

سوهاج 42 25

قنا 43 26

الأقصر 44 29

أسوان 43 30

إدفو 44 28

أبو سمبل 43 30

الوادي الجديد 43 26

شلاتين 38 26

أبو رماد 37 28

حلايب 34 28

رأس حدربة 33 27