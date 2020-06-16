» نتائج واعدة للقاح صيني لفيروس كورونا

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أعلنت شركة الأدوية الصينية "سينوفاك بيوتك" عن نتائج أولية إيجابية للمرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية التي أجريت على لقاح لـ (كوفيد -19)، بعد أن أظهر ملاءمته للمناعة والسلامة.
وشملت تجارب اللقاح المسمى "كورونافاك" (Coronavac) خلال المرحلتين الأولى والثانية 743 متطوعًا: 143 للمرحلة الأولى، و600 للمرحلة الثانية.

وأفادت الشركة، أنها لم تلاحظ أي آثار سلبية شديدة في أي من المرحلتين، لافتة إلى أن المرحلة الثانية أظهرت أن الجهاز المناعي يحرض الأجسام المضادة المحايدة بعد 14 يومًا من التطعيم. 

وتابعت: "معدل تحوّل الضد المصلي للجسم المضاد يزيد عن 90 في المائة، مما يخلص إلى أن اللقاح يمكن أن يؤدي إلى استجابة مناعية إيجابية".

وكانت الشركة أعلنت في وقت سابق إرسال دفعات كبيرة من اللقاح للسلطات الطبية في الصين للحصول على الموافقات، إلا أنها تظهر أنها قادرة على انتاجه على نطاق واسع بكميات كبيرة جدًا.

وبحسب وكالة "بلومبرج"، تستخدم الشركة الصينية في تجاربها نسخة ميتة من الفيروس لتوليد نفس الاستجابة المناعية كعدوى حقيقية.

والأجسام المضادة المحايدة هي بروتينات خاصة يمكن لجهاز المناعة إنتاجها استجابة لكل ممرض جديد، ويمكن أن تمنع هذا الكيان من دخول الخلايا. 

في هذه الحالة، سوف تمنع الأجسام المضادة الفيروس التاجي من إصابة خلايا الرئة، حيث يبدأ الفيروس في عملية الضرب. هذه هي الطريقة التي يمكن أن تقدم بها اللقاحات مناعة ضد (كوفيد -19)، بافتراض أن عقاقير "كورونافاك" تتجاوز جميع العقبات التنظيمية.

وقالت شركة الأدوية أيضًا أنها تخطط لتقديم بروتوكول المرحلة الثالثة للدراسة السريرية إلى إدارة المنتجات الطبية الوطنية الصينية (NMPA) لاختبار اللقاح في الأسواق الأخرى. 

وستتعاون على وجه التحديد مع (Instituto Butantan) وهو معهد أبحاث في ساو باولو بالبرازيل. وسجلت البرازيل ثالث أعلى معدل إصابات بـ (كوفيد – 19) في العالم، بـ 890 ألف حالة إصابة وأكثر من 43 ألف حالة وفاة .

ويبحث صانعو اللقاحات الصينيون عن أسواق أخرى لاختبار مرشحي اللقاح بعد تم احتواء تفشي (كوفيد – 19) محليًا. 


من غير الواضح متى ستكون نتائج المرحلة الثالثة جاهزة، لكن الحكومة الصينية أكدت بالفعل أنها تفكر في استخدام بعض اللقاحات الواعدة هذا العام قبل انتهاء البحث.

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