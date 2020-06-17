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تكثيف إجراءات الإغلاق لاحتواء تفشي كورونا في بكين

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مدارس الصين
مدارس الصين
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المصريون ووكالات

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قررت السلطات الصينية في العاصمة بكين تعليق الفصول الدراسية في أنحاء المدينة مع تكثيف إجراءات الإغلاق لاحتواء انتشار جديد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أكبر سوق للمنتجات الزراعية بالمدينة.
وأفاد تليفزيون الصين المركزي "سي سي تي في" بأن الحكومة المحلية رفعت مستوى التحذير من كوفيد-19 من المستوى الثالث إلى المستوى الثاني اليوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي).
وسيتم إغلاق رياض الأطفال في جميع أنحاء المدينة اعتبارا من يوم الإثنين المقبل، مع نقل التدريس في جميع مستويات الصفوف إلى شبكة الإنترنت وتعليق استئناف الفصول الجامعية.
وقال نائب الأمين العام للحكومة المحلية، تشين باي، في مؤتمر صحفي، إنه بينما يمكن للشركات أن تظل مفتوحة في المستوى الثاني، إلا أنه يتم تشجيع اتباع ساعات عمل مرنة والعمل عن بعد.
وتم تكثيف الجهود لمنع حدوث موجة ثانية من الفيروس منذ أن تم تتبع مجموعة من الإصابات إلى سوق شينفادي للبيع بالجملة في منطقة فنغتاى ببكين يوم السبت.

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