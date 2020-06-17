» نجلة رجاء الجداوي: "ماما تعبانة ادعوا لها"

17 يونيو 2020 - 01:00 ص

كشفت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي، عن أن والدتها لا تزال في الرعاية المركزة، مطالبة الجماهير بالدعاء لها لأنها مريضة.



وأوضحت أميرة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مامي مازلت في الرعاية المركز ه وعلي نفس الجهاز.. بس للأسف تعبانة ادعوا لها أرجوكم.. يشفيها ويشفي كل مريض».

