الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 17 يونيو حالة من الاستقرار حيث سجل 16.18 جنيه.
وسجل الدولار في البنك المركزي 16.129 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.24 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي المصري 16.11 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.21 جنيه.
كما سجل في بنك الإسكندرية 16.13 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.22 جنيه ، وسجل في بنك مصر 16.11 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.21 جنيه .
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