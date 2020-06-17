» رئيس دولة أجنبية يعلن إصابته بـ" كورونا"

17 يونيو 2020 - 09:32 ص

أعلن خوان أورلاندو هيرنانديز ، رئيس دولة هندوراس الأمريكية عن إصابته بفيروس "كورونا" المستجد لافتا إلي أنه يتلقي العلاج عن بعد ومن خلال مساعديه.

وأضاف في كلمة بثها التليفزيون المحلي: "باعتباري رئيسا للبلاد ومواطنا مسئولا أود أن أقول أنه خلال عطلة نهاية الأسبوع بدأت أشعر بحالة من عدم الارتياح وجري تشخيص اليوم بأنني مصاب بمرض " كوفيد 19 " .

ولفت إلي أن الأطباء نصحوه بالراحة ومؤكدا أنه سيواصل العمل عن بعد من خلال مساعديه .

جدير بالذكر أن زوجة الرئيس واثنين من مساعديه تم تشخيصهم بإصابتهم بالفيروس ويخضعون جميعهم للعلاج .