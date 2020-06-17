» "الجبلاية" تجتمع بـ 6 أندية على رأسها الزمالك

17 يونيو 2020 - 09:38 ص

يعقد مسئولو اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعا مع أعضاء الجمعية العمومية فى الدورى الممتاز والقسم الثاني فى مقر الجبلاية بالجزيرة.

ومن المقرر أن تلتقى اللجنة، مع أندية الزمالك والإنتاج الحربي وطنطا والمقاولون العرب ونادي مصر وأسوان، ويسبق ذلك الاجتماع بـ 12 من ممثلى أندية المجموعة الثانية بالقسم الثاني، بينما سيخصص غدا الخميس للاجتماع بأندية الإسماعيلي والمصري وبيراميدز وسموحة والجونة وحرس الحدود، ويسبق ذلك الاجتماع بأندية المجموعة الثالثة بالقسم الثاني، مع التأكيد على الالتزام التام باتباع كل الإجراءات الاحترازية.

وستقوم اللجنة الخماسية بالاجتماع مع أندية الدرجتين الثالثة والرابعة في المناطق التابعة لها، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية المتبعة بسبب انتشار فيروس كورونا.