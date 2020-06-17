  • الأربعاء 17 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر10:34 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
برلماني عن فيديو الرقص بالحصان: شاركت فرحة الأهالي في دقيقة

برلماني عن فيديو الرقص بالحصان: شاركت فرحة الأهالي في دقيقة

كتاب لا يريد ترامب أن يقرأه الأمريكيون

كتاب لا يريد ترامب أن يقرأه الأمريكيون..تعرف على التفاصيل

امتداد لكورونا.. وباء جديد يضرب دولة عربية

امتداد لكورونا.. وباء جديد يضرب دولة عربية

الفنان أبو حجاج يعود لمهنته الأصلية: " ربنا يرفع عنا كوورنا"

الفنان أبو حجاج يعود لمهنته الأصلية: "ربنا يرفع عنا كورونا"

خلال ربع قرن.. دولة عربية تسجل أعلى ركود اقتصادي

خلال ربع قرن.. دولة عربية تسجل أعلى ركود اقتصادي

الشناوي: هذه الألغام في انتظار محمد رمضان بسبب " الإمبراطور"

الشناوي: هذه الألغام في انتظار محمد رمضان بسبب " الإمبراطور"

«حديقة حيوان للأفارقة.. وتقطيع للأطراف».. تفاصيل مرعبة عن ملك بلجيكا

«حديقة حيوان من الأفارقة.. وتقطيع للأطراف».. تفاصيل مرعبة عن ملك بلجيكا

شبكة للاتجار بالبشر واستغلال فاضح للزوجات بدولة عربية

شبكة للاتجار بالبشر واستغلال فاضح للزوجات بدولة عربية

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

محمد صلاح

عمدة نجريج يفجر مفاجأة عما فعله صلاح لأهالي قريته المصابين بـ كورونا

خلال ربع قرن.. دولة عربية تسجل أعلى ركود اقتصادي

مال وأعمال

خلال ربع قرن.. دولة عربية تسجل أعلى ركود اقتصادي
خلال ربع قرن.. دولة عربية تسجل أعلى ركود اقتصادي
Advertisements

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

بيان سعودي حاسم وحاد عن جريمة وقعت في دولة عربية

#

دولة عربية لم تسجل إصابات بكورونا خلال الشهر

#

دولة عربية وحيدة لم تسجل أي إصابة بـ"كورونا"

#

دولة عربية تسجل أول حالة وفاة بكورونا

البنك المركزي

المغرب،

كورونا

ركود

اقتصادي

وصف بأنه الأشد منذ 24 سنة، حيث  قال البنك المركزي المغربي، إن ركودا اقتصاديا بمعدل 5.2 في المائة يتوقع أن يسجل في البلاد هذا العام.

وبحسب بيان البنك، الذي نشر على موقعه الرسمي، فإنه بسبب تداعيات جائحة كورونا المستجد وتأثيرات الجفاف على القطاع الزراعي، يتوقع أن يعاني الاقتصاد المغربي هذا العام ركودا بمعدل 5.2 في المائة.

 وأضاف البيان أنه بفعل التأثير المزدوج للجفاف والقيود المفروضة للحد من انتشار وباء كوورنا، يتوقع بنك المغرب (المصرف المركزي) أن يسجل الاقتصاد سنة 2020 أقوى تراجع له منذ 1996.

كما تسببت القيود المفروضة على التنقل في إطار الحجر الصحي المفروض منذ مارس الماضي،  في شلل العديد من القطاعات الاقتصادية بالبلاد.

وتوقع مصرف المغرب أن يستعيد الاقتصاد عافيته العام المقبل بمعدل نمو 4.2 في المائة، منوها أن التطور السريع والغامض للوضع،  يجعل هذا التوقع محاطا بكثير من الشكوك.

يذكر أن الاقتصاد المغربي تكبد ملايين الدولارات من الخسائر على مدار الأشهر الماضية، إثر الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها المملكة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وجاءت تأكيدات خبراء الاقتصاد في المغرب، أن المملكة باتت في حاجة إلى إجراءات غير عادية لإنعاش الاقتصاد، واتباع سبل غير تقليدية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الكنيسة ورزاليوسف

محمود سلطان

قنوات اليوتيوب

فراج إسماعيل

(طموحي وذاتي)..وسيمفونية الخداع العام.

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» وزير التعليم: امتحانات الدور الثاني لهذه الصفوف من المنزل
» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة
» "الجبلاية" تجتمع بـ 6 أندية على رأسها الزمالك
» رئيس دولة أجنبية يعلن إصابته بـ" كورونا"
» إبراهيم سعيد يحرج مرتضى منصور بتعليق ناري
» الخارجية الأمريكية تصدر بيانا ناريا عن سارة حجازي
» تعرف على الفنانة الوحيدة التي شهدت مقتل المطربة ذكرى
» ريهام سعيد تنشر صورة لها في الابتدائية .. هل تستطيع التعرف عليها؟
» فنانة شهيرة: طردت والدي من المنزل حين أتى لزيارتي
» ابنة رجاء الجداوي تعلن خبرًا حزينا عن والدتها
» نجلة رجاء الجداوي: "ماما تعبانة ادعوا لها"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:01 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية