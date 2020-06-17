» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد عبد الحارس
تقام اليوم الأربعاء، عدد من المواجهات بمختلف الدوريات والمسابقات الأوروبية.
"المصريون" ترصد أبرز المباريات بالمواعيد والقنوات الناقلة
الدوري الإنجليزي
أستون فيلا X شيفيلد يونايتد – السابعة مساء على قناة beIN SPORT HD 2
مانشستر سيتي X آرسنال – التاسعة والربع مساء على قناة beIN SPORT HD 2
الدوري الألماني
اينتراخت فرانكفورت X شالكه – السادسة والنصف مساء على قناة beIN SPORT HD 5
بوروسيا دورتموند X ماينز – الثامنة والنصف مساء على قناة beIN SPORT HD 5
باير ليفركوزن X كولن – الثامنة والنصف مساء على قناة beIN SPORT HD 6
أوجسبورج X هوفنهايم – الثامنة والنصف مساء على قناة beIN SPORT HD 7
لايبزيج X فورتونا دوسلدورف – الثامنة والنصف مساء على قناة beIN SPORT HD 8
الدوري الإسباني
إيبار X أتلتيك بيلباو – السابعة والنصف مساء على قناة beIN SPORT HD 2
بلد الوليد X سيلتا فيجو – السابعة والنصف مساء على قناة beIN SPORT HD 4
أوساسونا X أتلتيكو مدريد – العاشرة مساء على قناة beIN SPORT HD 3
كأس إيطاليا
نابولي X يوفنتوس – التاسعة مساء على قناة Rai 1
الدوري البرتغالي
باكوس دي فيريرا X بيلينينسيش – العاشرة مساء
ريو آفي X بنفيكا – العاشرة والربع مساء
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