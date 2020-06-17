كتاب لا يريد ترامب أن يقرأه الأمريكيون..تعرف على التفاصيل

17 يونيو 2020 - 10:19 ص

تعتزم دار نشر أمريكية طبعها لأحدث كتب مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون.

وقالت دار النشر: "إن بولتون ألف كتابا يقدم شهادة مطلعة عن "عملية صنع القرار غير المتسقة والمتخبطة" للرئيس دونالد ترمب.

ومن المقرر نشر كتاب مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق في 23 يونيو، رغم اعتراضات البيت الأبيض الذي خاض جدلا مع ممثلي بولتون بشأن ما إذا كانت بعض أجزاء روايته للأحداث تكشف عن معلومات سرية.

وكان ترمب قد أقال بولتون في سبتمبر الماضي في ظل خلافات حادة بشأن مجموعة واسعة من تحديات السياسة الخارجية الأمريكية.

يأتي هذا عقب ما أكدته دار نشر سايمون آند شوستر، في بيان صحفي لها، أن كتاب بولتون يسرد بالتفصيل معاملات ترمب مع الصين وروسيا وأوكرانيا وكوريا الشمالية وإيران والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.

وأضافت أن هذا هو الكتاب الذي لا يريدك دونالد ترمب أن تقرأه.

وتابعت: "ما شهده بولتون أثار دهشته.. رئيس تمثل إعادة انتخابه الشيء الوحيد الذي يهمه، حتى لو كان ذلك يعني تعريض الأمة للخطر أو إضعافها".

وأشارت دار النشر إلى أن بولتون يقول في كتابه: "على أن أقدح زناد فكري لتحديد أي قرار مهم اتخذه ترمب خلال فترة خدمتي من دون أن يكون خاضعا لحسابات إعادة انتخابه".

ويعتبر جون بولتون هو ثالث مستشار للأمن القومي في إدارة ترمب خلال 519 يوما.

وكان بولتون مراقبا دقيقا يحرص على تدوين الملاحظات، شاهدا على عدد من اجتماعات السياسة الخارجية.