» البرلمان يصوت اليوم على قوانين الانتخابات.. و2.2 تريليون موازنة 2021

17 يونيو 2020 - 10:29 ص

تعرض اليوم الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2020/2021 علي البرلمان للتصويت عليها والتي انتهت مناقشتها أمس وتمثلت في التصويت علي 55 قانونا يربط الموازنة وموازنات الهيئات الاقتصادية .

كما يصوت أيضا علي قوانين مجلس النواب ومجلس الشيوخ وممارسة الحقوق السياسية وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، حسبما نشرت "الوطن".

وتعقد اللجنة العامة لرؤساء اللجان والهيئات البرلمانية برئاسة الدكتور علي عبد العال للموافقة علي موازنة مجلس النواب، وكانت اللجنة قد وافقت أمس علي الموازنة العامة للدولة وموازنة 53 هيئة اقتصادية بعد مناقشتها حيث بلغ إجمالي حجم الموازنة 2.2 تريليون مقابل تريليون و978 مليار و937 مليون للسنة المالية 2019/2020 بزيادة بلغت 318 مليارا و560 مليون بنسبة زيادة 16% .