برلماني عن فيديو الرقص بالحصان: شاركت فرحة الأهالي في دقيقة

17 يونيو 2020 - 10:33 ص

كشف اللواء أحمد رفعت، عضو مجلس النواب، عن المشهد المتداول له وهو يمتطى صهوة حصان وسط تجمع كبير من الأهالى.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج التاسعة، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن المشهد كان أثناء افتتاح محطة صرف صحى بإحدى القرى الواقعة فى نطاق دائرته، مؤكدا أنه لم يتجاوز أكثر من دقيقة، بعد عمل استمر لـ6 ساعات.

وأوضح البرلماني أحمد رفعت أنه في تلك الاحتفالية أراد مشاركة المواطنين فرحتهم، كونها المرة الأولى التي يدخل إلى القرى المصرية صرف صحى فى عهد الرئيس السيسي.

وتابع قائلا: "أنا عضو مجلس نواب، وهذا دعانى إلى مشاركة المواطنين فرحتهم لمدة دقيقة واحدة ومن ثم حضرت الاحتفال وقمت بتفريقهم من أجل مواصلة العمل".

وأشار إلى أنه تلقى دعوة من المواطنين إلى مشاركتهم في فرحتهم عبر الاحتفال، ليقوم بعدها بتفريقهم.