» إطلاق نار داخل مركز تجاري في ولاية تكساس

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وكالات- الدويني فولي

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اطلاق نار

إصابات

الشرطة الأمريكية

أصيب شخص واحد على الأقل في حادث إطلاق نار بمركز تجاري في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية، بحسب الشرطة.
وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نقلا عن مصدر بشرطة المدينة، قوله: إن شخصا أصيب بالرصاص داخل المركز التجاري مول "جاليريا" في دالاس الأمريكية.

وأوضح المصدر، أن المشتبه به لا يزال طليقا حتى الوقت الحالي، بينما قال شهود عيان إن الحادث وقع في الطابق الثالث، وتم بعده تبادل لإطلاق النار مع رجال الشرطة.

ولا تزال الشرطة تبحث عن الرجل المسلح، بينما تم نقل المصاب إلى مستشفى محلي. 

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