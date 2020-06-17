«الجبلاية» تهدد الأندية بتطبيق اللائحة

17 يونيو 2020 - 11:35 ص

هدد مسئولو اللجنة الخماسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، بتطبيق اللائحة على الأندية الرافضة استكمال المسابقة واعتبارها منسحبة من البطولة.

ورفضت اللجنة، تهديد أكثر من ناد بعدم خوض مباريات مسابقة الدوري العام حال استئنافها يوم 25 يوليو المقبل كما تم الإعلان مؤخرا من جانب وزير الرياضة.

وأوضح مسئولو اللجنة أن الاجتماعات التي تتم حاليا مع الأندية هدفها مناقشة أي مشكلات تواجه الأندية من أجل عودة الحياة للنشاط الرياضي.