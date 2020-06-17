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5 ملايين ريال.. رجل أعمال سعودي يقدم مهرا لعارضة أزياء خليجية

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5 ملايين ريال.. رجل أعمل سعودي يقدم مهرا لعارضة أزياء خليجية
5 ملايين ريال.. رجل أعمل سعودي يقدم مهرا لعارضة أزياء خليجية
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عبد القادر وحيد

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أخبار السعودية

شيلاء سبت

رجل أعمال سعودي

مهر

قالت شيلاء سبت عارضة الأزياء البحرينية إنها تلقت رسالة من رجل أعمال سعودي، والذي طلبها للزواج مقابل مهر قدره 5 ملايين ريال .

وجاء نص الرسالة، وفق ما نشرته وسائل إعلام محلية : " شيلو لك مهر 5 مليون معك رجل الأعمال من السعودية ع 30 ".

وقد أثارت الرسالة بعد أن نشرتها عارضة الأزياء البحرينية جدلا بين متابعي شيلاء سبت مشككين في صحتها.

وعارضة الأزياء البحرينية شيلا بدأت التمثيل وهي طفلة بالمشاركة بدور صغير في المسلسل السعودي " عائلة أبو رويشد " عام 1998 إلا أنها لم تستمر في الفن.


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