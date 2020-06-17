» تحت حماية الشرطة.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

متابعات- أمينة عبد العال
اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى صباح اليوم في حراسة الشرطة الإسرائيلية.
وصرح مسئول في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس ورفض ذكر اسمه في تصريحات صحفية لـ" القدس " أن 171 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم تحت حراسة الشرطة.
ولفت إلي أن الاقتحام تم من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد الأقصى .
وطالبت دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن بوقف الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد والتي بدأت عام 2003 .
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