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"الخطيب" يتفقد "التتش" قبل عودة التدريبات

الرياضة

محمود الخطيب
محمود الخطيب
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محمد عبد الحارس

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يتفقد محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي، مقر النادى بالجزيرة للاطمئنان علي كل الأمور الخاصة بالتعقيم والاستعداد لعودة النشاط الرياضي.

ومن المقرر أن يرافق الخطيب في تلك الجولة كل من العميد محمد مرجان مدير النادي وخالد مرسي مدير المقر وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة.

وسيقوم الخطيب بزيارة استاد مختار التتش للاطمئنان علي تعقيم الملعب والاستماع لرؤية سيد عبدالحفيظ حول متطلبات الجهاز الفني لعودة فريق الكرة للتدريبات.

كما سيقوم بزيارة الصالات المغطاة للاستعداد لعودة فرق الألعاب الجماعية لعودة النشاط الرياضي.


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