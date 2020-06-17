  • الأربعاء 17 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر02:17 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ارشيف

قراران جديدان للحكومة خلال اجتماعها الأسبوعى

بشرى سارة.. الصحة العالمية تعلن عن دواء كورونا بالأسواق

بشرى سارة.. الصحة العالمية تعلن عن دواء كورونا بالأسواق

وثيقة تكشف هذه المفاجأة.. نشرها الأخ غير الشقيق لأوباما

وثيقة تكشف هذه المفاجأة.. نشرها الأخ غير الشقيق لأوباما

العمل من المنزل

النساء يكذبن على رؤسائهن أكثر من الرجال عند العمل من المنزل

سامى الشيشيني

مرتضى منصور يكشف سبب استقالة "الشيشينى" من منصبه

دراسة يابانية تكشف مفاجأة عن فيروس كورونا

دراسة يابانية تكشف مفاجأة عن فيروس كورونا

الشيخ محمد متولي الشعراوي

«حمار سعد زغلول وصورة عبدالناصر».. مواقف لا تنسى لإمام الدعاة

مرتضى منصور

مرتضى منصور يفتح النار على مسئولى إنبى

برلماني عن فيديو الرقص بالحصان: شاركت فرحة الأهالي في دقيقة

برلماني عن فيديو الرقص بالحصان: شاركت فرحة الأهالي في دقيقة

كتاب لا يريد ترامب أن يقرأه الأمريكيون

كتاب لا يريد ترامب أن يقرأه الأمريكيون..تعرف على التفاصيل

قراران جديدان للحكومة خلال اجتماعها الأسبوعى

الحياة السياسية

ارشيف
ارشيف
Advertisements

متابعات- محمد إبراهيم

أخبار متعلقة
#

قراران جمهوريان جديدان لـ "السيسي"

#

قراران جمهوريان جديدان لـ "السيسي"

#

قراران جمهوريان جديدان للرئيس السيسي

حكومة

اجتماع

قرارات

متابعة

مدبولى

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولى للبضائع، والموقعة فى جنيف مع التحفظ على بعض الفقرات من الاتفاقية.

وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل النقل البرى الدولى بواسطة المركبات البرية من خلال تبسيط وتنسيق الاجراءات الإدارية فى هذا المجال، كما يكفل نظام النقل البرى الدولى مزايا لصالح الإدارات الجمركية.

كما وافق المجلس خلال اجتماعه المنعقد الآن، على العرض المُقدم من الجهة المنظمة لمعرض توت عنخ آمون "الفرعون الذهبي" المُقام فى قاعة "ساتشي" بلندن، والذى قامت السلطات البريطانية بغلقه منذ 18 مارس الماضى، ضمن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، حيث يتم إعادة فتح المعرض لمدة بديلة بنفس القاعة تعويضا عن فترة الـ 44 يوما التى تم إغلاق المعرض خلالها، حيث كان مُقررا انتهاء مدة المعرض فى 30 إبريل الماضي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

قنوات اليوتيوب

فراج إسماعيل

(طموحي وذاتي)..وسيمفونية الخداع العام.

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "الخطيب" يتفقد "التتش" قبل عودة التدريبات
» تحت حماية الشرطة.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
» مراسل يتقمص دور عريس.. ماذا يحدث بقاعات الأفراح في السعودية
» 5 ملايين ريال.. رجل أعمال سعودي يقدم مهرا لعارضة أزياء خليجية
» بدء اجتماع الحكومة لمتابعة عدد من الملفات
» «الجبلاية» تهدد الأندية بتطبيق اللائحة
» مروع.. ثعبان ينهي حياة شاب بطريقة قاتلة
» بسبب "كورونا".. الصين تلغي 1225 رحلة جوية
» إطلاق نار داخل مركز تجاري في ولاية تكساس
» إجراءات جديدة لـ"الجزائر" عن فتح المساجد بسبب "كورونا"
» البرلمان يصوت اليوم على قوانين الانتخابات.. و2.2 تريليون موازنة 2021

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:39 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية