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القبض على صاحب مصنع لحيازته مستلزمات طبية مجهولة المصدر

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متابعات- أمينة عبد العال

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ترمومتر

كمامة

جوانتي

أصدرت نيابة السيدة زينب الجزئية قرارا بحبس صاحب شركة 4 أيام علي ذمة التحقيق، لاتهامه بحيازة 8112 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر، كما استعجلت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول المتهم للاطلاع علي نشاطه لاستكمال التحقيقات .

وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطار بضبط المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب لحيازته 8112 قطعة مستلزمات طبية "جوانتي، وحرارة كمامة، ترمومتر" مجهولة المصدر تمهيدا لطرحها في للبيع والتداول بالأسواق، حسبما نشرت "الوفد". 

وتم تحضير محضر بالواقعة وتتولي النيابة التحقيق.  


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