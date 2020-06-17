اتفاق صيني هندي على التهدئة بعد الاشتباك الحدودي الدامي

17 يونيو 2020 - 01:55 م

اتفقت الصين والهند على "تهدئة التوتر" بعد الاشتباك الدامي على الحدود بينهما، كما أعلنت بكين اليوم الأربعاء إثر اتصال هاتفي بين وزيري خارجية البلدين.









وأوقعت المواجهات في منطقة الهيملايا 20 قتيلا على الأقل من الجانب الهندي في حين لم تقدم الصين حصيلة بشأن ضحايا في صفوفها. وهي أول صدامات دامية بين البلدين منذ 45 عاما.









وكان الجيش الهندي قد أعلن أمس الثلاثاء أن 20 من جنوده على الأقل قتلوا في مواجهة عنيفة مع القوات الصينية عند الحدود في منطقة الهيملايا المتنازع عليها.







