استعداد اللجان لاستقبال امتحانات الثانوية العامة بالبحر الأحمر

17 يونيو 2020 - 02:07 م

رافقت هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، اللواء هشام الطويل سكرتير عام مساعد محافظة البحر الأحمر للتأكد من استعدادات مدينة سفاجا لامتحانات الثانوية العامة.

وكان اللواء هشام الطويل، ورئيس المدينة قد قاما بتفقد بعض مقار لجان امتحانات الثانوية العامة واستراحات المراقبين وذلك للوقوف على أعمال التطهير والتأمين وتجهيز اللجان والانتهاء من الاستعدادات النهائية لاستقبال امتحانات شهادة الثانوية العامة والمقرر لها يوم 21 يونيو وحتى 21 يوليو 2020 .

وشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتطهير المستمر لجميع اللجان للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" حماية لأبنائنا الطلاب وللعاملين بالمدارس وتنفيذًا للتعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

ورافقهما خلال الجولة كلا من هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم و محمود عامر، مدير الإدارة التعليمية بسفاحا وعدد من مديري الإدارات والقيادات التنفيذية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا.

وبدأ السكرتير العام المساعد، جولته بتفقد مقر لجنة مدرسة الشهيد سيف الثانوية وبعض الفصول ودورات المياه وتأكد من تجهيز اللجان وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب وتهوية الفصول وعمل اختبارات الحماية المدنية ومنظومة الإطفاء بالمدرسة والانتهاء من أعمال النظافة والتعقيم لجميع اللجان استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة.







