» ابتكار مصري .. كمامة وقائية بـ 5 جنيهات صالحة لمدة شهر

17 يونيو 2020 - 02:10 م

ابتكر فريق عمل مصري مكون من 3 أشخاص كمامة وقائية من الفيروسات والبكتيريا والجراثيم ولها القدرة علي الوقاية من جميع أنواع الميكروبات ويمكن استخدامها لمدة شهر كامل .

وكان الحساب الرسمي للأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية المصرية نشر علي صفحته الرسمية علي "فيس بوك" ما وصفه بقصة نجاح لذلك الفريق الذي يرحب بالتعاون مع إحدى الشركات لتصنيع تلك الكمامة .

وفي تصريحات للأكاديمية كشف فريق العمل أن سعر القطعة الواحدة لا تتجاوز 5 جنيهات لافتين إلي أنهم توصلوا إلي ذلك الاختراع بعد إجراء العديد من الأبحاث في المراجع والمجلات العلمية وبراءات الاختراع المنشورة سابقا.