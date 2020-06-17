مصادر غنية بـ" الزنك" .. تعرف عليها

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متابعات- أمينة عبد العال

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اللحوم

الزنك

الشوفان

الكاجو

أصبح حاليا الزنك من أهم المعادن التي تزيد مناعة الجسم ضد الأمراض المعدية خاصة مع تفشي فيروس " كورونا" المستجد .

وأشار أطباء التغذية إلي أن الزنك يتوفر في الأغذية الآتية :

1-  اللحوم الحمراء  فهي غنية بالزنك وفيتامين ب 12 وفيتامينات أخري إلا أنه لا يجب تناولها بكثرة حتى لا يزيد الكولسترول في الدم.

2-   البقوليات كالعدس والفول والحمص وتحتوي إلي جانب الزنك علي الألياف والبروتينات .

3-   الدواجن فهي تساعد علي تقوية المناعة ونمو العضلات وصحة القلب .

4-   الشوفان وإلي جانب الزنك يحتوي علي حمض الفوليك ومادة البيتا جلوكان .

5-   المحاريات فهي مهمة للجهاز العصبي وتحتوي علي العديد من الفيتامينات .

6-  الكاجو وهو يحتوي علي عناصر هامة و أحماض امينية وزنك .

7-   الشكولاتة الداكنة والألبان ويجب تناول الكولاتة باعتدال .

8-   المشروم ويحتوي علي الزنك والحديد وفيتامين ا و ب و عنصر الجرمانيوم و معادن هامة للمناعة .


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