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أم تتبرع بالحمل لابنتها بعد استئصال الرحم
أم تتبرع بالحمل لابنتها بعد استئصال الرحم
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عبد القادر وحيد- متابعات

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الحمل

البنت

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حقن الأجنة

غلبت عاطفة الأمومة على سيدة بريطانية، والتي اقترحت على ابنتها، أن تحمل بدلا منها بعد استئصال عنق الرحم الخاص بابنتها.

وفي التفاصيل قررت أم بريطانية حمل أحفادها، بدلا من ابنتها التي استأصلت رحمها بسبب سرطان عنق الرحم عندما كانتفي طفولتها .

وعاشت الفتاة تجربة مريرة مع الأطباء حتى اهتدت لزرع الأجنة لكنها أعربت عن عدم احتمالها النفسي لامرأة أخرى تحمل أطفالها قائلة : "حتى إذا أنشأنا أجنة ، لا يمكننا تحمل بديل لي".

الأم  تدخلت لتلبية المطلب الفطري لدى ابنتها قائلة: "إذا سمح لي الطبيب فسأفعل"، حيث وافقت البنت أن تكون أمّا ثانية لأطفالها الذين حملوا تشابها كبيرا بين الأم والجدة.


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