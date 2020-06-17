معانو "فايلر" يقودون مران الأهلي

17 يونيو 2020 - 02:35 م

يقود الجهاز المعاون للسويسرى رينيه فايلر، تدريبات الفريق المقرر استئنافها خلال الأيام المقبلة لحين عودة فايلر من سويسرا بعدما سافر الجمعة الماضية لقضاء إجازته

ويقود ديفيد سيزار المدرب العام تدريبات الفريق ومعه باقى الجهاز المكون من ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وسامى قمصان المدرب المساعد وتوماس بيكيل مدرب الأحمال البدنية، تدريبات الفريق لحين عودة فايلر من سويسرا.

ويُنهى مسئولو النادى الإجراءات الاحترازية على قدم وساق بالتنسيق بين الإدارة التنفيذية برئاسة العميد محمد مرجان المدير التنفيذى للأهلى واللجنة الطبية برئاسة الدكتور محمد شوقى وجهاز الكرة من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين.