شاهد.. لحظة حرق جثمان فنان شهير بعد وفاته

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سوشانت سينغ راجبوت
سوشانت سينغ راجبوت
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محمد فضل- متابعات

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انتحار

فنان

تداول نشطاء وصفحات معنية بأخبار مشاهير بوليوود، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة من حرق جثمان النجم الهندي سوشانت سينغ راجبوت الذي صدم خبر انتحاره جمهوره وزملاءه في الفن.

وأظهرت الصور المتداولة لحظة خروج الجثمان من المستشفى وسط دموع عائلته وأصدقائه في الفن، وفي صورة أخرى ظهرت لحظة حرق جثته.

من جهة أخرى تداول الجمهور فيديو قديما للفنان الراحل يظهر فيه بأحد المؤتمرات الصحافية إلى جانب زميلة له، وهو يحاول إنقاذها من موقف محرج.

وتظهر الفنانة في المقطع مُرتدية فستانا قصيرا جدًا، منعها من الجلوس على الكرسي حتى لا يظهر جسدها للجمهور، كما بدت على ملامحها علامات التوتر والخوف، ليبادر راجبوت بالوقوف أمامها من أجل أن تجلس براحتها وينقذها من موقف محرج.

وسوشانت سينغ راجبوت هو فنان هندي من مواليد شهر يناير، بدأ مسيرته الفنية بالمسلسلات التلفزيونية. وكان أهم أدواره في مسلسل العلاقات المقدسة الحائز على جائزة المسلسل الشعبي لقناة زي تي في.

كان راجبوت على علاقة مع زميلته أنكيتا لوخاندي لمدة ست سنوات، وانفصلا في عام 2016.

في الـ 14 من يونيو 2020، تم العثور على جثة الممثل سوشانت-البالغ من العمر 34 عامًا- في منزله في باندرا، مومباي معلقة على مروحة السقف.

وبحسب ما ورد، كان سوشانت يعاني من الاكتئاب لمدة ستة أشهر تقريبًا. ومع ذلك، لم يتم العثور على رسالة انتحار حتى هذه اللحظة. ووفقا لضابط الشرطة في مومباي “فيناي تشوبي”، تم العثور على بعض الوصفات والتقارير الطبية في غرفته ولا يزال التحقيق جاريًا.

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