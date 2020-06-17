حبس عم بشار الأسد ومصادرة أمواله

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بشار الأسد

حبس

باريس

مصادرة

رفعت الاسد

قضت محكمة في باريس اليوم الأربعاء، بسجن رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، أربع سنوات بتهمة "تبييض أموال واختلاس المال العام" في سوريا، وهي تهم ينفيها المسؤول السوري السابق.

وقضت المحكمة كذلك بمصادرة جميع الأصول العقارية لرفعت الأسد في فرنسا والتي وتقدر قيمتها بنحو 90 مليون يورو (100 مليون دولار). كما صادرت أحد الأصول العقارية المملوكة له في لندن، بقيمة 29 مليون يورو.

ولم يمثل رفعت الأسد (82 عاما) أمام المحكمة إذ أنه نقل إلى المستشفى في ديسمبر لإصابتهم بنزيف داخلي. وقال محاميه إن موكله سيطعن على قرار المحكمة الفرنسية، فيما ينفي رفعت الأسد الاتهامات التي وجهت له.


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