  • الأربعاء 17 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر05:42 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وزير التعليم

«التعليم» تُقر تعديلات جديدة في جداول الثانوية العامة

الملك سلمان

العاهل السعودي يصدر أمرًا ملكيًا كريمًا

انتهاء كورونا في مصر 20 مايو

خبير عالمي يكشف موعد انتهاء كورونا في مصر

رفعت الأسد

حبس عم بشار الأسد ومصادرة أمواله

الصحة السعودية- كورونا

قفزة كبيرة في إصابات كورونا بالسعودية

أرشيفية- قتل

يقتل شقيقته بالخطأ ورد فعل صادم من الأم (صورة)

محمد رمضان ومحمد سامي

محمد سامي ينسحب من مسلسل محمد رمضان..والسبب"الإخوان"

ارشيف

10 قرارات جديدة للحكومة خلال اجتماعها الأسبوعى

بينهم بشار وزوجته.. عقوبات أمريكية على 39 شخصا وكيانا في سوريا

بينهم بشار وزوجته.. عقوبات أمريكية على 39 شخصا وكيانا في سوريا

ارشيف

قراران جديدان للحكومة خلال اجتماعها الأسبوعى

صديقه:

عادل رامي مارس العلاقة الحميمة مع فنانة شهيرة 12 مرة في الليلة

الرياضة

عادل رامي وأندرسون
عادل رامي وأندرسون
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

تصرف غير لائق من مذيع مع فنانة شهيرة يتسبب في حذف الحلقة

#

كيف تصرفت رشا مهدي مع متابع كتب تعليقا صادمًا على جسدها؟

#

مشاكل في العلاقة..فنانة شهيرة تخرج عن صمتها وتكشف سبب طلاقها

#

فنانة شهيرة تثير ضجة في الطائرة بسبب كورونا

فرنسى

عادل رامي

أندرسون

علاقة حميمة

كشف اللاعب الروسي ?ألكسندر كوكورين?، زميل المدافع الفرنسي ?عادل رامي، لاعب نادي سوتشي الروسي، أن الأخير تحدث عن تفاصيل علاقته بصديقته السابقة، الممثلة العالمية ?باميلا أندرسون?.

وخلال بث مباشر عبر موقع "يوتيوب" بين كوكورين واللاعب الأوكراني ألكسندر ألييف، سأل الأخير كوكورين، هل تحدث رامي عن علاقته مع باميلا؟

فأجاب كوكورين: "أنا أعرف رامي قبل قدومه إلى النادي عندما كان لا يزال على علاقة مع أندرسون، حين التقينا في أحد المنتجعات. وعندما التحق بنادي سوتشي كانا قد انفصلا".

وأضاف: "تحدث رامي عن العديد من الأمور المشوقة عن علاقتهما".

فسأله ألييف مرة أخرى، ماذا قال رامي عن العلاقة؟

وأجاب كوكورين: " قال رامي بأن أندرسون أجمل إمرأة أقام معها علاقة حميمة في حياته، وأنه كان يمارس معها العلاقة الحميمة 12 مرة في الليلة الواحدة".

يذكر أن أندرسون ورامي إنفصلا العام الماضي، ونشرت باميلا وقتها رسالة مطولة وصفته فيها بالوحش، وأنه إحتال عليها.

وتعاقد نادي سوتشي الروسي في فبراير الماضي مع رامي البالغ 34 عاما، في صفقة انتقال حر حتى نهاية الموسم الجاري.

وسبق لرامي ذي الأصول المغربية، اللعب مع عدة أندية أبرزها ميلان الإيطالي، وإشبيلية الإسباني، وأولمبيك مارسيليا، وكانت آخر تجربة له في تركيا مع فنربخشه.

ومثل رامي المنتخب الفرنسي في 36 مباراة، وتوج معه بلقب بطولة كأس العالم الذي استضافتها روسيا عام 2018.

يذكر أن رامي عانى من مشاكل عديدة العام الماضي بدءا من انفصاله عن أندرسون لاتهامها له بخيانتها، وصولا لفسخ نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي لعقده بعد تهربه من التدريبات من أجل المشاركة في مسابقة للمصارعة في الطين بتلفزيون الواقع.




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

قنوات اليوتيوب

فراج إسماعيل

(طموحي وذاتي)..وسيمفونية الخداع العام.

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» وفاة مفاجئة لزوجة نائب بالكونجرس
» الهند: دماء جنودنا لن تذهب سدى وسنرد على الصين
» عادل رامي مارس العلاقة الحميمة مع فنانة شهيرة 12 مرة في الليلة
» بشأن المسجد الأقصي.. الأردن يرسل مذكرة احتجاج إلى إسرائيل
» ابتكار مصري .. كمامة وقائية بـ 5 جنيهات صالحة لمدة شهر
» "دجلة" يرفض استئناف الدورى ويهدد بـ "الفيفا"
» اتفاق صيني هندي على التهدئة بعد الاشتباك الحدودي الدامي
» أم تتبرع بالحمل لابنتها بعد استئصال الرحم
» "الخطيب" يتفقد "التتش" قبل عودة التدريبات
» تحت حماية الشرطة.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
» مراسل يتقمص دور عريس.. ماذا يحدث بقاعات الأفراح في السعودية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:06 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية