خبير عالمي يكشف موعد انتهاء كورونا في مصر

17 يونيو 2020 - 04:58 م

قال الدكتور أشرف الفقي، عالم المناعة والتجارب السريرية في أمريكا، إن موعد ذروة فيروس كورونا المستجد في مصر بأيدي الناس وليس الدولة.

وأضاف الفقي خلال حواره مع "بوابة الأهرام" أن "التزام الناس ببديهيات الصحة العامة أمر حاكم لتسطيح المنحني كي نصل للذروة، ليبدا? المرض في الانحسار".

وتابع "أتصور أنه في ضوء التحاليل الواجب أن تجرى على مستوى ميداني طبقا لمنظمة الصحة وجامعة هارفورد أن الرقم المنضبط للتحاليل من 2 إلى 5 %من إجمالي الناس في ضوء التحاليل، وهذا في را?يي هو الرقم السري لعودة الحياة الطبيعية لمصر".

وأوضح "فمثلا وضع 100 مليون مصري يعيشون على مساحة 6% من إجمالي المساحة الكلية علي خط حدودي واحد وبتقارب شديد يختلف عن وضع 330 مليون أمريكي، ولكنهم موزعون علي قارة كاملة، أتصور أننا في مصر لو أنجزنا تحاليل أقل من 5% كنسبة إيجابية من إجمالي التحاليل هي التي سوف تجعلنا نعود إلى الوضع الطبيعي مع ا?جراءات احترازية للوقاية".

وأشار إلى أنه "لو كانت النسبة 15 ? أو أكثر هنا لا بد وفي ضوء انتقال الفيروس عن طريق الهواء ورذاذ المريض أن يظل الحظر ولا يفتح فالا?جراءات الأكثر تحفظا الأكثر حكمة".