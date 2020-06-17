وزيرة الصحة تكشف خطتها مع التعليم لتأمين امتحانات الثانوية العامة

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن هناك جهودًا وإجراءات يتم اتخاذها بالتنسيق والتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار تأمين المدارس لأداء امتحانات الثانوية العامة.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ حيث تم استعراض ومناقشة عدد من ملفات العمل المختلفة.

وأوضحت زايد أن الإجراءات تتعلق بجميع الأطراف المشاركة في هذه العملية، وما يقع عليهم من التزامات؛ بما يضمن سير عملية أداء الامتحانات بشكل آمن لجميع الأطراف.